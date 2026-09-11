Prof. Dr. Orhan Şen'den İstanbullulara kritik uyarı: "Pazar akşamına kalmayın!"
İstanbul’da hafta sonu sıcaklıklar 30 dereceye yaklaşırken Prof. Dr. Orhan Şen’den İstanbullulara kritik bir uyarı geldi. Güzel havanın değerlendirilmesini öneren Şen, pazar akşamından itibaren yağış beklendiğini ve yeni haftada sıcaklıkların 4-5 derece birden düşeceğini vurguladı. Vatandaşların olumsuz hava şartlarına ve dönüş trafiğine yakalanmamaları için pazar akşamını beklemeyerek erkenden yola çıkmaları gerektiğini belirtti.
İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, Türkiye genelinde hafta sonunun büyük oranda güneşli ve sakin geçeceğini belirterek İstanbullulara açık hava etkinliklerini değerlendirmeleri yönünde çağrıda bulundu. Hava durumunun hafta sonu boyunca elverişli olacağını vurgulayan Şen, özellikle megakentte yaşayanların bu fırsatı iyi değerlendirmesini tavsiye etti.
Şen, “Güzel bir hafta sonu tüm Türkiye'de. Deniz ve orman dışı piknik, yürüyüş ile değerlendirin” ifadelerini kullandı.
“PAZAR AKŞAMA KALMAYIN, İSTANBUL'DA EVE DÖNÜN”
İstanbul'da hafta sonu sıcaklığın yaklaşık 30 dereceye ulaşacağını belirten Şen, özellikle pazar akşamına dikkat çekti.
Şen, İstanbullulara şu uyarıda bulundu:
“Pazar akşama kalmayın İstanbul'da. Eve dönün. İstanbul hafta sonu 30 derece. Pazar akşam yağmur geliyor.”
Meteoroloji uzmanına göre yağışların pazar akşamından itibaren başlaması ve yeni haftanın ilk günlerinde aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
SICAKLIKLAR 4-5 DERECE DÜŞECEK
Şen, İstanbul'da sıcaklıkların yeni haftayla birlikte belirgin biçimde gerileyeceğini de söyledi.
Hafta sonunda 30 derece civarında seyretmesi beklenen sıcaklığın hafta başında 4-5 derece düşeceğini belirten Şen, yağışların çarşamba gününe kadar aralıklarla etkisini sürdüreceğini ifade etti.
Şen, “Sıcaklık önümüzdeki hafta başı 4-5 derece düşecek” değerlendirmesinde bulundu.
MGM: MARMARA'DA YAĞIŞ PAZARTESİ VE SALI ETKİLİ OLACAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 10-16 Eylül dönemini kapsayan haftalık tahminine göre de hava yeni haftayla birlikte değişecek.
MGM, 14 Eylül Pazartesi günü Marmara Bölgesi'nde sağanak ve gök gürültülü sağanak, 15 Eylül Salı günü ise Marmara ile Batı Karadeniz'de yağış beklendiğini bildirdi. 16 Eylül Çarşamba günü yağışın ağırlıklı olarak Karadeniz ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde sürmesi tahmin ediliyor.
İstanbul için mevcut tahminlerde cuma ve cumartesi günleri sıcaklıkların 29-30 derece civarında seyretmesi, hafta başında ise 25-27 derece bandına gerilemesi bekleniyor.
MARMARA VE KARADENİZ DIŞINDA YAĞIŞ SINIRLI
Orhan Şen, önümüzdeki hafta yağışın ağırlıklı olarak Marmara ve Karadeniz çevresinde görüleceğini, Türkiye'nin büyük bölümünde ise yağış beklenmediğini belirtti.
MGM'nin haftalık tahmini de bu değerlendirmeyi büyük ölçüde destekliyor. Kurumun tahminine göre haftanın ilk yarısında yağışlar özellikle Marmara ve Karadeniz çevresinde yoğunlaşırken, ülkenin diğer bölgelerinin önemli bölümünde havanın az bulutlu ve açık olması bekleniyor.