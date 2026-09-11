Prof. Dr. Orhan Şen'den İstanbullulara kritik uyarı: "Pazar akşamına kalmayın!"

MGM: MARMARA'DA YAĞIŞ PAZARTESİ VE SALI ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 10-16 Eylül dönemini kapsayan haftalık tahminine göre de hava yeni haftayla birlikte değişecek.

MGM, 14 Eylül Pazartesi günü Marmara Bölgesi'nde sağanak ve gök gürültülü sağanak, 15 Eylül Salı günü ise Marmara ile Batı Karadeniz'de yağış beklendiğini bildirdi. 16 Eylül Çarşamba günü yağışın ağırlıklı olarak Karadeniz ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde sürmesi tahmin ediliyor.

İstanbul için mevcut tahminlerde cuma ve cumartesi günleri sıcaklıkların 29-30 derece civarında seyretmesi, hafta başında ise 25-27 derece bandına gerilemesi bekleniyor.