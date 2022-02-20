Prof. Dr. Orhan Şen'den hava durumu uyarısı! Yağışlar geri geliyor
Önümüzdeki günlere dikkat çeken CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Pazartesi sabahı Trakya ve Marmara ile Ege'de yağmur var. Yağışlar salı gününden itibaren tüm ülkeye yayılacak ve 4-5 gün sürmesi bekleniyor" uyarısında bulundu.
CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, önümüzdeki günlere dikkat çekerek yağışlar için uyardı.
Prof. Dr. Orhan Şen, "Pazartesi sabahı Trakya ve Marmara ile Ege'de yağmur var. Yağışlar salı gününden itibaren tüm ülkeye yayılacak ve 4-5 gün sürmesi bekleniyor.
"Yağmur şiddetini artıracak"
Salı gününden itibaren yağmur şiddetini artıracak. Güney Ege, Akdeniz ve Marmara'da su baskınları yapabilecek seviyede. Diğer bölgelerde yağışlar genellikle yağmur, yükseklerde karla karışık yağmur ve kar, Doğu Anadolu'da kar şeklinde olacak" değerlendirmesinde bulundu.
21 Şubat Pazartesi hava durumu