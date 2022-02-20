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Prof. Dr. Orhan Şen'den hava durumu uyarısı! Yağışlar geri geliyor

Prof. Dr. Orhan Şen'den hava durumu uyarısı! Yağışlar geri geliyor

Önümüzdeki günlere dikkat çeken CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Pazartesi sabahı Trakya ve Marmara ile Ege'de yağmur var. Yağışlar salı gününden itibaren tüm ülkeye yayılacak ve 4-5 gün sürmesi bekleniyor" uyarısında bulundu.

Prof. Dr. Orhan Şen'den hava durumu uyarısı! Yağışlar geri geliyor

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, önümüzdeki günlere dikkat çekerek yağışlar için uyardı.

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Prof. Dr. Orhan Şen'den hava durumu uyarısı! Yağışlar geri geliyor

Prof. Dr. Orhan Şen, "Pazartesi sabahı Trakya ve Marmara ile Ege'de yağmur var. Yağışlar salı gününden itibaren tüm ülkeye yayılacak ve 4-5 gün sürmesi bekleniyor.

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Prof. Dr. Orhan Şen'den hava durumu uyarısı! Yağışlar geri geliyor

"Yağmur şiddetini artıracak"
Salı gününden itibaren yağmur şiddetini artıracak. Güney Ege, Akdeniz ve Marmara'da su baskınları yapabilecek seviyede. Diğer bölgelerde yağışlar genellikle yağmur, yükseklerde karla karışık yağmur ve kar, Doğu Anadolu'da kar şeklinde olacak" değerlendirmesinde bulundu.

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Prof. Dr. Orhan Şen'den hava durumu uyarısı! Yağışlar geri geliyor

21 Şubat Pazartesi hava durumu

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