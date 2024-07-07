Prof. Dr. Orhan Şen "Aşırı sıcaklar geliyor" diyerek uyardı! Bu saatte sokağa adım atmayın

Prof. Dr. Orhan Şen, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

-Bugün pazar sabah rüzgar Marmara’nın güneyi, Kuzey ve Kıyı Ege, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Akdeniz’in iç kesimleri ve Orta Karadeniz de kuzeyden ara sıra kuvvetli esecek.