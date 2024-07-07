Prof. Dr. Orhan Şen "Aşırı sıcaklar geliyor" diyerek uyardı! Bu saatte sokağa adım atmayın
Biri bitti yenisi geliyor! Dikkat önümüzdeki günlerde kavrulacağız. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen uyardı, aşırı sıcaklara dikkat!
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada aşırı sıcak havaya karşı uyardı. Şen, 5-6 günlük sürece dikkat çekti.
Prof. Dr. Orhan Şen, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
-Bugün pazar sabah rüzgar Marmara’nın güneyi, Kuzey ve Kıyı Ege, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Akdeniz’in iç kesimleri ve Orta Karadeniz de kuzeyden ara sıra kuvvetli esecek.
-Doğu Anadolu'da yağmur var diğer bölgeler açık.
-Pazartesi'den itibaren Marmara, Ege, Akdeniz bölgelerine aşırı sıcaklar geliyor. 5-6 gün devam edecek.