SON DAKİKA
Suriye'de Barış Pınarı Harekatında Azez'deki TSK üssüne saldırı düzenlendi saldırıda 5 asker yaralandı İşte Operasyonda son durum Haberin devamı.

Prof. Dr. Onur Konuk: Guatr hastalarında gözler risk altında

Anadolu Ajansı

GAZİ Üniversitesi (GÜ) Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Onur Konuk, "Zehirli guatrı bulunan hastaların yaklaşık yüzde 5'inde görmeyi tehdit eden tiroid oftalmopati bulunduğu belirlendi." dedi.

Gazi Üniversitesi (GÜ) Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Onur Konuk, halk arasında "zehirli guatr" olarak tanımlanan Graves hastalarında gözlerde tutulum olabildiğini, bu durumun uygun tedavi sürecinin yönetilemediği durumlarda kalıcı görme kaybı ve körlükle sonuçlanabileceğini belirtti.

116

Prof. Dr. Konuk, Dünya Görme Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, bu yılın temasının "Önce Görme" olarak belirlendiğini söyledi.

216

Türkiye'de oldukça yaygın görülen hastalıklardan birinin tiroid olduğunu anlatan Konuk, halk arasında "zehirli guatr" olarak bilinen Graves hastalarında göz tutulumuna "tiroid oftalmopati" ismi verildiğini ifade etti.

316

Konuk, "Türkiye'nin yer aldığı Avrupa Graves Oftalmopati Grubu'nun yaptığı çalışmalarda, zehirli guatrı bulunan hastaların yaklaşık yüzde 5'inde görmeyi tehdit eden tiroid oftalmopati bulunduğu belirlendi." dedi.

416