Prof. Dr. Nevzat Tarhan: Koronavirüs pandemisi üç önemli hediye verdi!
Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Koronavirüsün yol açtığı Covid-19 salgınının insanlığa önemli mesajlar verdiğini söyledi.
“ Koronavirüs pandemisi üç önemli hediye verdi”
Koronavirüs Covid-19 pandemisinin verdiği üç tane önemli hediye olduğunu söyleyen Prof. Dr. Nevzat Tarhan, bunları bol zaman, doyum erteleme eğitimi ve kendini tanıma ve geliştirme fırsatı olarak sıraladı. Prof. Dr. Nevzat Tarhan, şunları söyledi:
“Koronavirüs Covid-19 salgını öncelikle herkese bol zaman verdi. Bol zamanın olması, daha önce kendimizle ilgili eksiklerimizi tamamlama, kendimizi geliştirme, düzeltme konusunda planlarımız varsa bunlar için harekete geçmemize imkân sağladı. Aileye ve çocuklara zaman ayırma olanağı sundu.
“Covid-19 bolluk sendromunu hizaya soktu”
İkincisi, dünyada bolluk sendromu vardı. Bu sadece Türkiye’de değil, bütün dünyada böyle. Bu bolluk sendromu insanı tatminsizliğe, doyumsuzluğa, aç gözlülüğe, daha çok harcamaya ve kazanmaya itmişti. Şuanda özgürlükler kısıtlandı, kısıtlanınca bazı zevklerini karşılayamaz duruma geldi. İsteklerini karşılayamadığı için de eskisi kadar haz alamamaya başladı. Zorunlu bir şekilde birçok hazlarını terk etmek zorunda kaldı. Bu aslında psikolojik sağlamlıkla ilgili doyum erteleme dediğimiz bir durum. Şimdi bu virüs bütün dünyayı sanki doyum erteleme eğitimi verir gibi sabretme eğitimi verir gibi hizaya soktu.
“İnsanın kendini tanımasına imkân sağladı”
İnsan bunu anlayıp böyle bir durumda bu yaşanan olay bana ne öğretti diyebilirse doyum erteleme becerisini kazanacak. Bu aslında insanın psikolojik sağlamlığını artırır. Psikolojik sağlamlık mutluluk biliminin temel becerilerinden birisidir. Sosyal beceridir bunlar. Duygusal ve sosyal beceridir. Duygusal ve sosyal beceri kazandıracak bir süreç bizim için şuanda küresel olarak var. Üçüncüsü de sosyal mesafenin gelmesiyle özgürlüğümüzü kısıtlamasının yanında bizim için ailemize ayıracağımız zamanı ciddi bir şekilde sağladı.