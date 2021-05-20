BIST 1.451
DOLAR 8,35
EURO 10,21
ALTIN 502,72

Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu'ndan ezber bozan iddia: Balon balıkları öcü değil

Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu'ndan ezber bozan iddia: Balon balıkları öcü değil

Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, siyanürden bin 200 kat daha güçlü zehri olduğu belirtilen balon balıklarını elleriyle besledi. Gökoğlu, balon balıklarının, denizde yüzen vatandaşlara zarar vermeyeceğini söyledi. Profesörün gerçekleştirdiği dalış sırasında ilginç anlar yaşandı.

Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu'ndan ezber bozan iddia: Balon balıkları öcü değil

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, vatandaşların yüzerken çok tedirgin olduğu balon balıklarını görüntülemek için dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde dalış gerçekleştirdi.

113
Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu'ndan ezber bozan iddia: Balon balıkları öcü değil

 Siyanürden 1200 kat daha güçlü zehri olduğu belirtilen balon balıklarını görüntüleyen Gökoğlu, onların yüzen insanlara zarar vermediğini göstermek için ilginç bir olaya imza attı.

213
Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu'ndan ezber bozan iddia: Balon balıkları öcü değil

Sevgiye şişerek karşılık: Gökoğlu, yine su altında bulduğu pasifik midyesini kırarak balon balıklarını elleriyle besledi.  Adeta sıraya giren balon balıklarından ikisini eline alan Gökoğlu, balığın karnını sevdi. Balın balıkları da bu sevgiye, şişerek karşılık verdi.

313
Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu'ndan ezber bozan iddia: Balon balıkları öcü değil

"Korkuyu kırmak istedik"
Vatandaşların balon balığına karşı korkusu olduğunu ifade eden Gökoğlu, bu korkuyu kırmak için dalış gerçekleştirdiğini ve balon balıklarını elleriyle beslediğini söyledi.

413