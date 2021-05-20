Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu'ndan ezber bozan iddia: Balon balıkları öcü değil
Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, siyanürden bin 200 kat daha güçlü zehri olduğu belirtilen balon balıklarını elleriyle besledi. Gökoğlu, balon balıklarının, denizde yüzen vatandaşlara zarar vermeyeceğini söyledi. Profesörün gerçekleştirdiği dalış sırasında ilginç anlar yaşandı.
Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, vatandaşların yüzerken çok tedirgin olduğu balon balıklarını görüntülemek için dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde dalış gerçekleştirdi.
Siyanürden 1200 kat daha güçlü zehri olduğu belirtilen balon balıklarını görüntüleyen Gökoğlu, onların yüzen insanlara zarar vermediğini göstermek için ilginç bir olaya imza attı.
Sevgiye şişerek karşılık: Gökoğlu, yine su altında bulduğu pasifik midyesini kırarak balon balıklarını elleriyle besledi. Adeta sıraya giren balon balıklarından ikisini eline alan Gökoğlu, balığın karnını sevdi. Balın balıkları da bu sevgiye, şişerek karşılık verdi.
"Korkuyu kırmak istedik"
Vatandaşların balon balığına karşı korkusu olduğunu ifade eden Gökoğlu, bu korkuyu kırmak için dalış gerçekleştirdiğini ve balon balıklarını elleriyle beslediğini söyledi.