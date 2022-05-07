Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan korkutan koronavirüs uyarısı! Hala MIS-C hastalığı artıyor korona bitmedi
Koronavirüs yasakları kaldırıldı ancak Covid-19 tehlikesi sürüyor. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan özellikle çocuklu aileleri korkutan açıklamalar geldi. MIS-C hastalığından halen çocukların gelmeye devam ettiğini belirten Ceyhan, "Bu da koronavirüs aktivitesinin hala yüksek olduğunu gösteriyor" dedi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Bilim Kurulu toplantısının ardından toplu taşıma ve hastaneler dışında maskelerin kaldırıldığını açıklamıştı. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, maskenin kaldırılması kararına ilişkin tepki göstererek sık sık uyarılarda bulunmaya devam ediyor.
Koronavirüs salgını ile ilgili sosyal medya hesabından salgının henüz bitmediğini ve Mis-C hastalığını görmeye devam ettiklerini belirten Ceyhan, "Kovid-19 aktivitesinin yüksek olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.
Ceyhan, koronavirüs aşıları eksik olan vatandaşlara dikkat çekerek aşıların tamamlanması gerektiğini belirterek sosyal mesafenin sağlanamadığı durumlarda ise maskenin öneminin altını çizdi. Ceyhan'ın paylaşımı şu şekilde:
"DİKKAT Hala Mis-C hastalığı görmeye devam ediyoruz. Bu da toplumda COVID 19 aktivitesinin yüksek olduğunu gösteriyor. Lütfen dikkatli olalım."