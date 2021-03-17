Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu açıkladı: Kokladığınız anda koronavirüsü yok ediyor!

Lavantanın bütün virüslere karşı oldukça etkili olduğunu belirten Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu şöyle devam etti:

"Sadece korona virüse karşı değil bütün hastalıklara neden olan virüslere karşı bir avuç lavantayı alıp, kaynar suyun içine atın, daha sonra onu salonda masanın ortasına koyun ve akşam yatağa gitmeden yatak odanızda da bunu bırakırsanız, antiviral etkisi yaratarak ortamdaki virüsleri yok etmiş oluyorsunuz."