Prof. Dr. Gürcan Altun'dan 'kırmızı' iller için bomba öneri: Geçiş sınırlandırılmalı, 14 gün kısıtlama uygulanmalı
EDİRNE Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gürcan Altun, vaka artış hızında Edirne'nin Sinop'tan sonra 2'nci sırada olduğunu belirterek, "Hareketliliği azaltacak komşu illerden geçişler ve ulaşım sınırlandırılmalıdır. Eğer önlem alınmazsa, bu illerin de rengi kırmızıya dönecek gibi görünüyor" dedi. Kırmızı olan illerde 14 gün süreyle sokağa çıkma kısıtlama getirilmesi gerektiğini söyleyen Altun, cumartesi kısıtlamasının da geri gelmesi gerektiğini belirtti.
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs risk haritasında Edirne, 'çok yüksek risk' ile 'kırmızı' renkte yer aldı. Kentte, 100 bin nüfusa karşılık gelen koronavirüs vaka sayısı, 2 Mart'ta 107,43 iken son açıklanan haritada 180,01'e yükseldi. Edirne Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gülcan Altun, vaka sayısı artan 5 il arasında bulunan Edirne de dahil, kırmızı kategorideki tüm riskli illerde 14 gün karantina uygulanması gerektiğini savundu.
Altun, Edirne'deki vaka artışının Türkiye ortalamasının çok üstünde olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi: "Bir önceki haftayla kıyaslandığında Edirne'de vaka artışları giderek yükselmeye başladı. Türkiye ortalamasıyla kıyaslarsak, 27 Şubat- 5 Mart haftasında Türkiye ortalaması yüz binde 87,9 iken Edirne'de bu sayı 180,01'e ulaştı.
Yani bakıldığında Türkiye ortalamasının 2 katından daha fazla bir hasta sayısı saptanmış durumda. Bu şu anlama geliyor; Edirne'de 27 Şubat- 5 Mart haftası içinde toplam 740 yeni hasta saptanmış durumda. Bu, aslında bir önceki haftaya göre Edirne bölgesinde yüzde 68'lik bir artış anlamına geliyor. Risk durumu haritasında kırmızı olan iller içinde sadece 3 ilde vaka artış oranı saptandı.
Bu 3 il içinde Sinop yüzde 96'lık artışla birinci sırada, Edirne yüzde 68'lik artışla ikinci sırada. Dolayısıyla burada çok ciddi önlemlerin alınması gerekiyor."