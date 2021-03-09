Prof. Dr. Gürcan Altun'dan 'kırmızı' iller için bomba öneri: Geçiş sınırlandırılmalı, 14 gün kısıtlama uygulanmalı

Yani bakıldığında Türkiye ortalamasının 2 katından daha fazla bir hasta sayısı saptanmış durumda. Bu şu anlama geliyor; Edirne'de 27 Şubat- 5 Mart haftası içinde toplam 740 yeni hasta saptanmış durumda. Bu, aslında bir önceki haftaya göre Edirne bölgesinde yüzde 68'lik bir artış anlamına geliyor. Risk durumu haritasında kırmızı olan iller içinde sadece 3 ilde vaka artış oranı saptandı.