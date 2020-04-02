Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu için Türkiye'nin dört bir yanında saygı duruşu
Çapa Tıp Fakültesi'nin önemli öğretim görevlilerinden olan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, koronavirüs dolayısıyla hayatını kaybetmişti. Bugün Türkiye'nin her yerinde Taşçıoğlu için saygı duruşu yapıldı.
İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi’nde Dahiliye Profesörü olan Cemil Taşçıoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle hayatını kaybetti.
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67 yaşında hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu için Nakkaştepe Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı.
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Türkiye’nin dört bir yanındaki hekimler ise Taşçıoğlu için saygı duruşuna geçti.
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Ülkenin dört bir yanından gelen fotoğraflardan bazıları şöyle:
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