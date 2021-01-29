Prof. Dr. Ali Necati Gökmen'den çarpıcı sözler: Aşı olunsa bile 2 ay...
İZMİR'de koronavirüs salgınında mücadele eden yoğun bakım servisi sorumlusu Prof. Dr. Ali Necati Gökmen çarpıcı 2 ay açıklamasında bulundu.
Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Araştırma Uygulama Hastanesinde görevli sağlık çalışanları, son 10 aylık sürede 427'si yoğun bakım olmak üzere toplam 2 bin Kovid-19 hastasını sağlığına kavuşturdu.
Hastanenin yoğun bakım servisinde Kovid-19 hastalarını iyileştirmek için gece-gündüz mücadele veren sağlık çalışanlarının mesaisi, vaka sayılarının azalmasına rağmen ilk günkü özenle devam ediyor.
Kovid-19'a karşı ilk aşıları yapılan sağlık çalışanları, sokağa çıkma kısıtlamaları ve diğer tedbirlere bağlı düşen vaka sayılarından memnun. Bu durum yoğun bakımdaki hasta sayılarına da yansımış durumda.
DEÜ Araştırma Uygulama Hastanesinin yoğun bakım ünitesinde birkaç ay öncesine göre kısmen sakinlik dikkati çekiyor.