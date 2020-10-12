Prof. Dr. Ahmet Duran Şahin: Eylül ayında 93 merkezde ekstrem sıcaklık rekoru kırıldı

Türkiye'de geçen ay sıcaklıklığın mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle 93 merkezde sıcaklık rekoru kırıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye'de uzun yıllar eylül ayı ortalama sıcaklığı 20,5 derece olarak ölçüldü. Bu yıl havaların sıcak geçmesinden dolayı ortalama eylül ayı sıcaklığı 3,4 derece artarak 23,9 derece oldu.