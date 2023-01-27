Prestij Meselesi Mahsun Kırmızıgül’ün başına bela oldu! Kardeşler kavga etti: "Babamın kemiklerini sızlatan adam"
Şarkıcı Mahsun Kırmızıgül'ün yönetmenliğini üstlendiği ve 3 Şubat'ta vizyona girecek 'Prestij Meselesi' için Hilmi Topaloğlu'nun eski eşinden olan oğlu Volkan Topal tarafından filmin yayınlanmasının durdurulması için açılan davada, kardeşler arasında gerginlik yaşandı. Mahkeme duruşmayı ertelerken davacı Volkan Topal’a kardeşi Okan Topaloğlu, “20 sene sonra film çıkmış piyasaya çıkıyorsun. Babamın kemiklerini sızlatan adam, utanmaz insan’’ dedi. Kırmızıgül, Topaloğlu'nu sakinleşmesi için uyardı
Müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu’nun ilk eşinden olan büyük oğlu Volkan Topal, 3 Şubat’ta vizyona girecek olan “Prestij Meselesi” filmde babasının itibarını zedelediği iddiasıyla filmin durdurulması için Mahsun Kırmızıgül’e dava açmıştı. Mahkemeye sunulan dava dilekçesinde ise ‘’Filmde sevgilileri olan sanatçılar ilan edilmektedir. Bu filmin Hilmi Topaloğlu’nun kavgalı olduğu Mahsun Kırmızıgül tarafından yapılmasına müvekkilin izni yoktur. Babasının manevi hatırasının bir filme konu edilerek onun özel yaşamının ortaya dökülmesine müvekkilin asla muvafakatı yoktur. Bu nedenle filmin çekimlerinin durdurulmasını ve gösterime girmesinin engellenmesini talep ederiz’’ denilmişti.
Konuya ilişkin yargılama İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde başladı. Duruşmada davacı Volkan Topal, davalı Mahsun Kırmızıgül ve taraf avukatları hazır bulundu. Ayrıca, Hilmi Topaloğlu’nun ikinci eşi Semiha Topaloğlu ile oğulları Okan ve Gürkan Topaloğlu da Mahsun Kırmızıgül’e destek için duruşmaya katıldı.
"BU GAYRİMEŞRUYA GİRER"
Duruşmada beyanda bulunan davacı Volkan Topal, “Oyuncu Şebnem Bozoklu basına, ‘ben Hilmi Topaloğlu’nun sevgilisini oynuyorum’ demişti. Onun dışında Mahsun Kırmızıgül, bunun gerçek hayat hikayesi ve otobiyografi filmi olduğunu söyledi. Filmin çekildiğini söyledikleri zaman babam evliydi ve 3 çocuğu vardı. Bu gayrimeşruya girer. Jale karakterini oynayan oyuncu babama silah çekiyor ve ‘ya beni ya da karını tercih edeceksin’ diyor. Babam da korkudan masanın üzerine çıkıyor. Filmi seyretmenizi istiyorum” dedi.
"HER ZAMAN MADDİ MANEVİ DESTEKÇİLERİ OLDUM"
Davalı Boyut Film yetkilisi Mahsun Kırmızıgül ise ‘’Ben kimsenin kalbini kırmak için film yapmam yaptığım filmler de ortada. Bu durumun böyle olmasına çok üzüldüm, aile de üzüldü. Ben burada kötü niyetli olsaydım ailenin diğer fertleriyle de sorunlar yaşardım ancak rahmetli Hilmi abinin diğer çocukları ve eşi dahil tedbire konu bu filmde rol almışlardır. Kendileri de beni desteklemektedirler. Ben de her zaman onların maddi manevi destekçisi oldum’’ ifadelerini kullandı.
Alınan beyanları ardından mahkeme, hakim değişikliği nedeniyle avukatların taleplerinin incelenmesi için duruşmayı erteledi.