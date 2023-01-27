Prestij Meselesi Mahsun Kırmızıgül’ün başına bela oldu! Kardeşler kavga etti: "Babamın kemiklerini sızlatan adam"

"HER ZAMAN MADDİ MANEVİ DESTEKÇİLERİ OLDUM"

Davalı Boyut Film yetkilisi Mahsun Kırmızıgül ise ‘’Ben kimsenin kalbini kırmak için film yapmam yaptığım filmler de ortada. Bu durumun böyle olmasına çok üzüldüm, aile de üzüldü. Ben burada kötü niyetli olsaydım ailenin diğer fertleriyle de sorunlar yaşardım ancak rahmetli Hilmi abinin diğer çocukları ve eşi dahil tedbire konu bu filmde rol almışlardır. Kendileri de beni desteklemektedirler. Ben de her zaman onların maddi manevi destekçisi oldum’’ ifadelerini kullandı.

Alınan beyanları ardından mahkeme, hakim değişikliği nedeniyle avukatların taleplerinin incelenmesi için duruşmayı erteledi.