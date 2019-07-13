Prenses Diana’nın sweatshirt'ü rekor paraya satıldı
Prenses Diana'nın 20 yıldır yıkanmamış, genellikle spor yaparken giydiği uzun kollu pamuklu sweatshirt'ü, açık artırmayla alıcı buldu.
İngiltere kraliyet ailesinin en sevilen üyelerinden biri olan Prenses Diana, yaşadığı dönemde stiliyle tarihe adını yazdırdı.
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Prenses Diana'nın uzun kollu pamuklu kazağı Amerika merkezli RR Auction Müzayede Evi'nde düzenlenen açık artırmada 47 bin euro’ya satıldı.
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Prenses Diana 1997'deki trajik kazadan birkaç ay önce sweatshirt'ünü yakın arkadaşı ve uzun süredir kişisel antrenörü olan Jenni Rivett'e hediye etmiş, hediyesine "Sevgili Jenni, Diana'dan sevgiler, Diana, x" notunu düşmüştü.
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Diana’nın sweatshirt'ü Jenni Rivett tarafından satışa sunuldu.
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