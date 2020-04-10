Prenses Diana ile prensler William ve Harry'nin el yazısı mektubu satışa çıktı

"Sevgili Çavuş Plumb, bugün William'ın doğum gününde buraya gelmek senin ve ekibin için çok nazik bir davranıştı. Şu anda hepinizin ne kadar meşgul olduğunu biliyorum, bu yüzden sizin ve motosiklet ekibinizin doğum günü kutlamalarına katılabilmeniz bizim için çok önemliydi! En içten teşekkürlerimizi iletiyoruz. Saygılarımla Diana, William, Harry."