Prens William kardeşi Harry ve Meghan Markle'a resti çekti Kraliyet'ten ayrılmışlardı
Sussex Dükü Harry ve eşi Düşes Meghan, kraliyet ailesinden ayrılma kararı alarak Kanada'ya taşınacaklarını duyurdu. Konu hakkında ilk kez konuşan Harry'nin ağabeyi William ise kardeşine resti çekti.
İngiltere'de Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Düşes Meghan Markle, sosyal medya hesapları Instagram'dan yaptıkları yazılı açıklamada Kraliyet ailesinin "üst düzey" üyeliğini bırakacaklarını açıkladı. Ağabey William ise ülkenin gündemini sarsan konu hakkında ilk kez konuştu.
Konu hakkında İngiltere'nin çok okunan gazetelerinden Sunday Times'a konuşan Prens William, şunları söyledi:
- "Bütün hayatım boyunca kardeşime kol kanat gerdim ama bunu daha fazla yapamayacağım… Bu konuda üzgünüm. Bütün yapabileceğimiz ve bütün yapabileceğim onlara destek olmaya çalışmak ve gelecekte aynı görüşte olacağımızı umut etmek. Herkesin takımda olmasını istiyorum."
Prens Harry'nin babası Prens Charles, oğlunun kendisine bu konuda önceden bir bilgi vermemesi nedeniyle sinirlendiği "öfkeden kudurduğu" yazılmıştı. Uluslararası kamuoyu, William'ın bu açıklamalarını bir "U dönüşü" olarak yorumladı.
Prens Harry, yarın ağabeyi, babası ve büyükannesi Kraliçe Elizabeth ile Norfolk'taki Sandringham Estate'te bir araya gelerek orta yol bulmaya çalışacak. Bu toplantıya Markle, Kanada'nın Vancouver kentinde bağlanacak.