Prens William kardeşi Harry ve Meghan Markle'a resti çekti Kraliyet'ten ayrılmışlardı

Konu hakkında İngiltere'nin çok okunan gazetelerinden Sunday Times'a konuşan Prens William, şunları söyledi:

- "Bütün hayatım boyunca kardeşime kol kanat gerdim ama bunu daha fazla yapamayacağım… Bu konuda üzgünüm. Bütün yapabileceğimiz ve bütün yapabileceğim onlara destek olmaya çalışmak ve gelecekte aynı görüşte olacağımızı umut etmek. Herkesin takımda olmasını istiyorum."