Prens Harry'nin eşi Meghan Markle ekranlara geri dönme kararı aldı!
Geçtiğimiz günlerde Kraliyet ailesinden ayrıldıklarını ilan eden Prens Harry ve eşi Meghan Markle şok etkisi yaratmıştı. Markle, şimdide oyunculuk kariyerine geri dönmeye hazırlanıyor.
Televizyonlarda aldığı roller ile ünlenen oyuncu Meghan Markle, Kraliyet ailesinden Prens Harry ile evlendikten sonra Sussex Düşesi olmuştu. Geçtiğimiz günlerde Kraliyet ailesinden ayrıldıkları haberi tüm dünyada geniş yankı uyandırmıştı.
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Örnek evlilikleriyle herkesin sempatisini kazanan mutlu çift İkili, hayatlarına normal bir insan olarak devam edeceklerini duyurdular.
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İkili, hayatlarına normal bir insan olarak devam edeceklerini söyledi. ABD'nin en çok okunan gazetelerinden biri olan New York Post, Maghen Markle'ın yaptığı anlaşmanın detaylarını yazdı.
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Buna göre Markle, ikinci evlilikler üzerine yeni bir program yapma konusunda anlaşmaya vardı.
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