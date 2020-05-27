Prens Harry Prens Charles'tan yardım istedi! Zor günler geçiriyor

İngiliz Kraliyet Ailesi'ndeki görevlerini bıraktıktan sonra bebekleri Archie'yi de alarak Los Angeles'a taşınan ve yeni hayatlarına başlayan Prens Harry ile Meghan Markle’ın, hem güvenlik masfarlarını hem de Fragmore Kır Evi’nin tadilatını karşılamak için Prens Charles’tan finansal olarak yardım istemek zorunda kaldığı önü sürüldü.