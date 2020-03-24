Prens Harry, Kraliyet Ailesi'nden neden ayrıldığını açıkladı: 'Karıma hakaretler...'
Prens Harry, eşi ve çocuğuyla İngiltere Kraliyet Ailesi'nden neden ayrıldığını ilk kez açıkladı. Karısına asla adil davranılmayacağını gördüğünü belirten Harry'in eşi Meghan Markle, Kraliyet Ailesinin ilk dul, melez ve Yahudi gelini...
Prens Harry ve Meghan Markle'ın İngiliz Kraliyet Ailesi'nden ayrılmalarının nedeniyle ilgili bomba bir iddia gündeme geldi. Prens Harry'nin "Ayrılık benim kararımdı" dediği ve altında da aile içinde eşi Meghan Markle'a yapılan eleştirilerin olduğunu söylediği iddia edildi. Prens Ayrılığa bir başka neden olarak da Prens Harry'in oğlu Archie'yi daha özgür bir ortamda büyütme istediği olduğu öne sürüldü.
Karısına asla adil davranılmayacağını gördüğü için...
Prens Harry ve Meghan Markle'ın İngiliz Kraliyet Ailesi'nden ayrılmalarıyla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Us Weekly dergisine konuşan kaynak, 35 yaşındaki Prens Harry'nin, kendi ülkesinde karısına asla adil davranılmayacağını düşündüğü için böyle bir karar aldığını ve bu konuda da ısrarcı olduğunu belirtti.
Kraliyet Ailesinin ilk dul, melez ve Yahudi gelini
İsmini açıklamak istemeyen bu kaynağın iddiasına göre Prens Harry, Kraliyet Ailesi'nin ilk dul, ilk melez ve ilk Yahudi gelini olarak anılan ve eleştirilen Meghan Markle'a ailede adil bir şans verilmeyeceğini gördüğü için ülkeden ayrılıp (Megxit) yeni bir hayat kurmaya karar verdi.
Karısının da annesi gibi öldürülmesinden korkuyordu
US Weekly'ye konuşan kaynağın iddiası ayrılık kararını karısını düşünerek Prens Harry'nin verdiğini ileri sürse de göz ardı edilmeyen başka bir ayrıntı daha var. Birçok kişi Prens Harry'nin, karısını annesinin kaderinden korumak istediği için ülkeden ayrıldığını düşünüyor.