Prens Harry, Kraliyet Ailesi'nden neden ayrıldığını açıkladı: 'Karıma hakaretler...'

Prens Harry ve Meghan Markle'ın İngiliz Kraliyet Ailesi'nden ayrılmalarının nedeniyle ilgili bomba bir iddia gündeme geldi. Prens Harry'nin "Ayrılık benim kararımdı" dediği ve altında da aile içinde eşi Meghan Markle'a yapılan eleştirilerin olduğunu söylediği iddia edildi. Prens Ayrılığa bir başka neden olarak da Prens Harry'in oğlu Archie'yi daha özgür bir ortamda büyütme istediği olduğu öne sürüldü.