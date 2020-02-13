Prens Harry gidince İngiliz Donanması'nın başına halası Prenses Anne geçti Prenses Anne kimdir?

Prens Harry, ani bir kararla eşi Meghan Markle ve çocuğuyla Kanada'ya yerleşmeye ve Kraliyet Ailesi'ndeki görevlerinden istifa etmişti. Tüm kraliyet görevlerini bırakan Prens Harry, bu kararı görevlerde de boşluklar oluşturunca, Kraliçe II. Elizabeth yeni düzenlemeler yaptı. Kraliçe, kızı Prenses Anne’i Kraliyet Donanması’nın başına geçirdi. Kraliyet Deniz Piyadeleri Generalliği görevine atanan Prenses Anne’in bu göreve gelmesiyle birlikte ilk kez bir kadın görevlendirilmiş oldu.