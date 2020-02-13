Prens Harry gidince İngiliz Donanması'nın başına halası Prenses Anne geçti Prenses Anne kimdir?
Prens Harry'nin ani bir kararla Kraliyet Ailesi'ndeki tüm görevlerini bırakmasının ardından Kraliyet Deniz Piyadeleri'nin komutanlığına Harry'nin halası Prenses Anne getirildi. Böylece ilk kez bir kadın bu göreve gelmiş oldu. Peki Prenses Anne kimdir?
Prens Harry, ani bir kararla eşi Meghan Markle ve çocuğuyla Kanada'ya yerleşmeye ve Kraliyet Ailesi'ndeki görevlerinden istifa etmişti. Tüm kraliyet görevlerini bırakan Prens Harry, bu kararı görevlerde de boşluklar oluşturunca, Kraliçe II. Elizabeth yeni düzenlemeler yaptı. Kraliçe, kızı Prenses Anne’i Kraliyet Donanması’nın başına geçirdi. Kraliyet Deniz Piyadeleri Generalliği görevine atanan Prenses Anne’in bu göreve gelmesiyle birlikte ilk kez bir kadın görevlendirilmiş oldu.
Prenses Anne kimdir?
Prenses Anne, sonradan tahta çıkan Prenses Elizabeth'in ikinci çocuğu ve tek kızı. Prenses, annesi henüz tahta çıkmamışken Londra'daki Clarence House'ta 15 Ağustos 1950'de doğdu. Ancak kısa süre sonra aile Buckingham Sarayı'na taşındı.
Atlara merak saran ve binicilik yarışlarında dereceler kazanan Anne, 1971'de BBC tarafından Yılın Sporcusu seçildi. Evlendikten sonra da Montreal'deki Olimpiyat Oyunları'nda ülkeyi temsil etti.
Prenses Anne'in Yüzbaşı Mark Phillips ile 14 Kasım 1973'teki düğününü 500 milyon kişi televizyonlarından izledi.