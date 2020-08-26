Prens Andrew'le ilgili bomba iddia: Arkadaşımla cinsel ilişkiye girdi

Eski model Phillips, reşit olmayan kızlara cinsel istismarda bulunmak ve başkalarının istismarı için aracı olmakla suçlanan Amerikalı milyarder Epstein ile 2000 yılında Karayiplerde bir fotoğraf çekiminde tanıştığını belirtti. Pedofil Epstein’in kendisini ve arkadaşını dış dünyayla irtibata kapalı özel adası Little St James’e davet ettiğini anlatan Phillips, “Jeffrey’i çok hoş buldum ve gerçekten iyi görünüyordu. İngiltere’de yaşadığımı söylediğimde bana, ‘Bir prensle tanışmak ister misin?’ diye sordu” ifadesini kullandı.