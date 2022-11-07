Premier Lig'e damga vuran maç! Cristiano Ronaldo çılgına döndü: Dev stoperi yaka paça yere serdi
Premier Lig’in 15. haftasında Manchester United deplasmanda Aston Villa'nın konuğu oldu. Kırmızı Şeytanların 3-1 kaybettiği maçta dünya yıldızı Cristiano Ronaldo ile Aston Villa'nın 1.96'lık dev stoperi Tyron Mings arasında yaşanan gergin anlar maça damga vurdu. Sinirden çılgına dönen Ronaldo rakibi yaka paça yere serdi. İşte Premier Lig'e damga vuran maçta yaşananlar...
Geçtiğimiz günlerde büyük bir şok yaşayarak kadro dışı kalan ve yeni hocası Erik Ten Hag ile de yıldızı barışmayan dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, Premier Lig’in 15. haftasında oynanan Aston Villa maçına kaptan olarak ilk 11’de başladı. Ancak bu maçta da Ronaldo için işler iyi gitmedi.
İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında Aston Villa, Manchester United'ı 3-1 mağlup etti.
Haftaya maç eksiğiyle 5. sırada başlayan Manchester United, küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Aston Villa'ya konuk oldu.
Aston Villa, Bailey'nin 7, Digne'nin 11 ve Ramsey'in 49. dakikadaki golleriyle 3 puanı hanesine yazdırdı. Ramsey, 45. dakikada da topu kendi ağlarına gönderdi.