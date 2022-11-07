Premier Lig'e damga vuran maç! Cristiano Ronaldo çılgına döndü: Dev stoperi yaka paça yere serdi

Geçtiğimiz günlerde büyük bir şok yaşayarak kadro dışı kalan ve yeni hocası Erik Ten Hag ile de yıldızı barışmayan dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, Premier Lig’in 15. haftasında oynanan Aston Villa maçına kaptan olarak ilk 11’de başladı. Ancak bu maçta da Ronaldo için işler iyi gitmedi.