Pozları herkesi şok etmişti! Zeynep Tokuş sırrını verdi: Küçükken birçok...
Uzun süre önce oyunculuğu bırakan ve yoga eğitmenliğine başlayan Zeynep Tokuş sırrını açıkladı.
1998’de Türkiye Güzeli seçilerek ismini duyan Zeynep Tokuş, Deli Yürek dizisiyle büyük ses getirmişti. Kenan İmirzalıoğlu'yla rol paylaşan Tokuş ülke çapında üne kavuşmuştu. Deli Yürek dizinini ardından Tokuş çeşitli projelerde rol almıştı.
Yazgı, Vizontele, Beyaz Melek, Umut projelerinde rol alan Tokuş, Ayrılık dizisinin ardından ekranlara veda etmişti.
Ekranlara veda eden Tokuş, 2011 yılında Erdem Yılmaztürk ile dünya evine girdi. Tokuş son yıllarda yoga eğitmenliği yapıyor.
Tokuş'un geçtiğimiz haftalarda mutfak tezgahını denerken paylaştığı fotoğraf herkesi şok etmişti.