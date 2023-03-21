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Poz verirken eteği açıldı herkes de gördü! Yüsra Geyik umursamadan ortaya serdi

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Poz verirken eteği açıldı herkes de gördü! Yüsra Geyik umursamadan ortaya serdi

Ünlü oyuncu Yüsra Geyik, poz verirken eteğini savurunca olanlar oldu. Eteği açılan Yüsra Geyik bunu umursamadı kamerada gözüken iç çamaşırını Instagram hikayesinde ortaya serdi.

Poz verirken eteği açıldı herkes de gördü! Yüsra Geyik umursamadan ortaya serdi

Herkes Yüsra Geyik'i Arka Sokaklar dizisinde 'Zeliş' karakteriyle tanıdı. Dizide yıllarca Hüsnü Çoban karakterinin kızını oynayan Yüsra Geyik şimdilerde Aile dizisinde oynuyor.

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Poz verirken eteği açıldı herkes de gördü! Yüsra Geyik umursamadan ortaya serdi

Aile dizisinde Devin'in kardeşi Yağmur'a hayat veren Yüsra Geyik iddialı stili ve paylaşımlarıyla sosyal medyanın gündeminden düşmüyor.

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Poz verirken eteği açıldı herkes de gördü! Yüsra Geyik umursamadan ortaya serdi

Geyik, paylaşımlarına bir yenisini ekledi ve eteğini savurup açılmasını pek umursamadı.

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Poz verirken eteği açıldı herkes de gördü! Yüsra Geyik umursamadan ortaya serdi

Yüsra Geyik'in eteği açılınca herkes mayo tarzı iç çamaşırını gördü. 

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