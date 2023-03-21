Poz verirken eteği açıldı herkes de gördü! Yüsra Geyik umursamadan ortaya serdi
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Ünlü oyuncu Yüsra Geyik, poz verirken eteğini savurunca olanlar oldu. Eteği açılan Yüsra Geyik bunu umursamadı kamerada gözüken iç çamaşırını Instagram hikayesinde ortaya serdi.
Herkes Yüsra Geyik'i Arka Sokaklar dizisinde 'Zeliş' karakteriyle tanıdı. Dizide yıllarca Hüsnü Çoban karakterinin kızını oynayan Yüsra Geyik şimdilerde Aile dizisinde oynuyor.
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Aile dizisinde Devin'in kardeşi Yağmur'a hayat veren Yüsra Geyik iddialı stili ve paylaşımlarıyla sosyal medyanın gündeminden düşmüyor.
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Geyik, paylaşımlarına bir yenisini ekledi ve eteğini savurup açılmasını pek umursamadı.
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Yüsra Geyik'in eteği açılınca herkes mayo tarzı iç çamaşırını gördü.
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