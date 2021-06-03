Poyraz Karayel'in çocuk oyuncusu Ataberk Mutlu'nun son halini gören şaştı kaldı
İlker Kaleli ve Burçin Terzioğlu'nun başrollerinde yer aldığı dizi Poyraz Karayel'de Sinan'ı canlandıran Ataberk Mutlu son haliyle görenleri şaşırttı.
Bir döneme damgasını vuran Poyraz Karayel dizisi, eski aşıklar İlker Kaleli ve Burçin Terzioğlu'nun aşk tohumlarının atıldığı dizi olmasının yanı sıra çok beğenilen ve konuşulan bir diziydi. Dizide çok başarılı bulunan ise Poyraz Karayel'in çocuk oyuncusu Ataberk Mutlu...
Poyraz Karayel dizisinde Sinan'ı canlandıran Ataberk Mutlu o dönem dizideki performansıyla her hafta alkış topluyordu. Hatta Mutlu, o dönem ödülleri de topladı.
Dizide İlker Kaleli'nin sevimli oğluna hayat veren Ataberk Mutlu, çocukluk dönemini ekranlarda geçirse de şimdilerde eğitimine ağırlık vermiş durumda.
Bir süredir herhangi bir projede rol almamış olan Mutlu, sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanıyor.