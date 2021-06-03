Poyraz Karayel'in çocuk oyuncusu Ataberk Mutlu'nun son halini gören şaştı kaldı

Bir döneme damgasını vuran Poyraz Karayel dizisi, eski aşıklar İlker Kaleli ve Burçin Terzioğlu'nun aşk tohumlarının atıldığı dizi olmasının yanı sıra çok beğenilen ve konuşulan bir diziydi. Dizide çok başarılı bulunan ise Poyraz Karayel'in çocuk oyuncusu Ataberk Mutlu...