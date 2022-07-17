Poyraz Karayel Sinan'ın büyük değişimini görenler gözlerine inanamadı: ''Kocaman adam olmuş''
Bir zamanların favori getiren dizisi, İlker Kaleli ve Burçin Terzioğlu'nun başrolleri paylaştığı Poyraz Karayel'de canlandırdığı Sinan karakteriyle çok ses getiren ve gönüllerde taht kuran Ata Berk Mutlu, sosyal medya paylaşımlarıyla büyülüyor. Değişimiyle herkesi şoka uğratan Mutlu'nun fotoğraflarına beğeni ve yorum yağıyor.
Bir dönemin Kanal D ekranlarının en çok izlenen ve en çok ses getiren, başrollerini Burçin Terzioğlu ve İlker Kaleli'nin üstlendiği dizisi Poyraz Karayel'de Poyraz'ın oğlu Sinan karakterini canlandıran çocuk yıldız Ata Berk Mutlu, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Paylaştığı fotoğraflarla oldukça dikkat çeken başarılı oyuncu Mutlu, büyük değişimiyle herkesi büyülemeyi başardı. 2017'de ekranlara veda eden Poyraz Karayel dizisindeki "Sinan" karakteri ile akıllara kazınan Mutlu'nun değişimi sosyal medyada ilgi çekti.
Yıllar içindeki değişimi
Bir zamanlara damga vurmuş, başrollerinde Burçin Terzioğlu ve İlker Kaleli'nin yer aldığı Poyraz Karayel dizisinin "Sinan"ı Ataberk Mutlu'nun yıllar içindeki değişimi gözlerden kaçmadı.
10 yaşındaydı
2015'te ekranlara gelmeye başlayan, başrollerinde İlker Kaleli ve Burçin Terzioğlu'nun yer aldığı Poyraz Karayel dizisi başladığında Mutlu henüz 10 yaşındaydı.
Görenler şaştı kaldı
Şimdilerde 17 yaşında olan Ata Berk Mutlu, büyük değişimiyle görenleri hayrete düşürdü.