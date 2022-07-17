Poyraz Karayel Sinan'ın büyük değişimini görenler gözlerine inanamadı: ''Kocaman adam olmuş''

Bir dönemin Kanal D ekranlarının en çok izlenen ve en çok ses getiren, başrollerini Burçin Terzioğlu ve İlker Kaleli'nin üstlendiği dizisi Poyraz Karayel'de Poyraz'ın oğlu Sinan karakterini canlandıran çocuk yıldız Ata Berk Mutlu, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Paylaştığı fotoğraflarla oldukça dikkat çeken başarılı oyuncu Mutlu, büyük değişimiyle herkesi büyülemeyi başardı. 2017'de ekranlara veda eden Poyraz Karayel dizisindeki "Sinan" karakteri ile akıllara kazınan Mutlu'nun değişimi sosyal medyada ilgi çekti.