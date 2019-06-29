Porto'dan Galatasaray'a Aboubakar yanıtı

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Porto'dan Vincent Aboubakar'ın transferi için tüm kozlarını oynamaya başladı. Transfer için Diagne'nin satışını bekleyen ve 15 milyon euroluk bir gelir yaratmak isteyen Galatasaray, Porto ile yaptığı görüşmelerde iki farklı opsiyonu masanın üstüne koydu.