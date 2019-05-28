Portekizli bankacı ile evlenmişti Tülin Şahin bombayı patlattı!

Hesabından bu paylaşımı yapan Tülin Şahin, kısa süre içinde takipçilerinden ve sevenlerinden yüzlerce mesaj aldı. Ayrıca Şahin'in, hamilelik sürecini Türkiye’de geçireceği ve doğumunu da İstanbul’da gerçekleştireceği öğrenildi.