Portekizli bankacı ile evlenmişti Tülin Şahin bombayı patlattı!
Geçtiğimiz aylarda evlendiğini tek fotoğraf ile duyuran Tülin Şahin, sosyal medya hesabından emzik fotoğrafı paylaşarak bebek beklediklerinin müjdesini verdi.
Mehmet Özer ile iki yıl önce boşanmasının ardından ilişkiye başladığı Pedro de Noronha ile Portekiz’de dünyaevine giren modacı Tülin Şahin, müjdeyi verdi. Evliliğin ardından aldığı bebek haberiyle mutluluğuna mutluluk katan Tülin Şahin, sosyal medya hesabındam takipçilerine bebek beklediğini paylaştı.
Hesabından bu paylaşımı yapan Tülin Şahin, kısa süre içinde takipçilerinden ve sevenlerinden yüzlerce mesaj aldı. Ayrıca Şahin'in, hamilelik sürecini Türkiye’de geçireceği ve doğumunu da İstanbul’da gerçekleştireceği öğrenildi.
Peki Tülin Şahin kimdir?: 3 Aralık 1980, Odense’de doğdu.1998 yılında Paris’te modellik kariyerine tam zamanlı olarak başladı. Türkiye’ye 1999 yılında Zeki Triko çekimi için geldi ve tanındı.
2001 yılında tulinsahin.com’u açarak Türkiye’de top modeller arasında bir ilke imza attı. 2008 yılının sonunda kadınlara yönelik tuliss.com’u kurdu.