Portakallı limonlu kek tarifi çay saatlerinin vazgeçilmezi!

Püf noktası:

İçerisine soda ilave edilen keklerde şeker tadı az gelebilir. Bu nedenle şeker miktarını dilerseniz biraz daha arttırarak kullanabilirsiniz. 2 adet vanilin kullanarak da lezzetini dengeleyebilirsiniz. Tüm malzemelerin oda sıcaklığında olmasına da özen gösterin.