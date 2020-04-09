Portakallı limonlu kek tarifi çay saatlerinin vazgeçilmezi!
Portakallı lezzetleri seviyorsanız denemeniz gereken harika bir tarif hazırladık.Portakallı limonlu kek çay saatlerinizin vazgeçilmezi olabilir. İşte malzemeleri ve yapılışı!
Çayın yanına iyi gidecek bir kek tarifiyle daha karşınızdayız. İçindeki soda sayesinde pofuduk ve enfes bir yapıya kavuşan portakallı limonlu keke bayılacaksınız.
Sizi daha fazla bekletmeden portakallı limonlu kek tarifimizi paylaşıyoruz...İşte puf puf kabaran yapısıyla portakallı limonlu kek tarifi...
Malzemeler:
3 adet yumurta
1 su bardağı toz şeker
1/2 su bardağı soda
1/2 su bardağı portakal suyu
1/2 su bardağı limon suyu
1 paket kabartma tozu
1 su bardağı yoğurt
1 su bardağı sıvı yağ
2 paket vanilin
1 adet portakal kabuğu rendesi
1 adet limon kabuğu rendesi
3 - 3,5 su bardağı un
Püf noktası:
İçerisine soda ilave edilen keklerde şeker tadı az gelebilir. Bu nedenle şeker miktarını dilerseniz biraz daha arttırarak kullanabilirsiniz. 2 adet vanilin kullanarak da lezzetini dengeleyebilirsiniz. Tüm malzemelerin oda sıcaklığında olmasına da özen gösterin.