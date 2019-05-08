Porno yıldızından "Her şey güzel olacak" tweeti
Ünlü porno yıldızı Stoya, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Her şey güzel olacak" mesajını twitter hesabından paylaştı.
Porno endüstrisinin ünlü yıldızlarından Stoya, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun sloganı "Her şey güzel olacak" mesajını paylaştı, sosyal medya karıştı.
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Stoya'nın twitter'daki paylaşımı kısa sürede 34 bin beğeni alırken 8 bin kişi de paylaştı. Stoya'nın mesajına ise binlerce yorum yağdı. İşte o mesajlardan bazıları;
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Yorumları okumaya geldim abla yanlış anlama :)))
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portakal ç. 💬 @portakallavi 2 sa.2 saat önceDaha fazla
@stoya adlı kullanıcıya yanıt olarak
Bu kim diye Google’a yazayım dedim kadın pornocuymuş görseli nasıl kapattığımı anlamadım
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