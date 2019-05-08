Porno yıldızından "Her şey güzel olacak" tweeti

Porno yıldızından "Her şey güzel olacak" tweeti

Ünlü porno yıldızı Stoya, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Her şey güzel olacak" mesajını twitter hesabından paylaştı.

Porno yıldızından "Her şey güzel olacak" tweeti - Sayfa 1

Porno endüstrisinin ünlü yıldızlarından Stoya, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun sloganı "Her şey güzel olacak" mesajını paylaştı, sosyal medya karıştı.

18
Porno yıldızından "Her şey güzel olacak" tweeti - Sayfa 2

Stoya'nın twitter'daki paylaşımı kısa sürede 34 bin beğeni alırken 8 bin kişi de paylaştı. Stoya'nın mesajına ise binlerce yorum yağdı. İşte o mesajlardan bazıları;

28
Porno yıldızından "Her şey güzel olacak" tweeti - Sayfa 3

Yorumları okumaya geldim abla yanlış anlama :)))

38
Porno yıldızından "Her şey güzel olacak" tweeti - Sayfa 4

portakal ç. 💬‏ @portakallavi 2 sa.2 saat önceDaha fazla
@stoya adlı kullanıcıya yanıt olarak
Bu kim diye Google’a yazayım dedim kadın pornocuymuş görseli nasıl kapattığımı anlamadım

48