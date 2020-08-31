Porno yıldızı sevgilisini öldürüp parçalara ayırdı! Götürüp ormana attı
AMERİKALI yetişkin film yıldızı Lauren Wambles, iki kişinin yardımı ile sevgilisini öldürdü. 23 yaşındaki oyuncu 51 yaşındaki sevgilisini parçalara ayırmış
ABD'li porno yıldızı Lauren Wambles, cinayet suçlamasıyla tutuklandı. 23 yaşındaki Amerikalı yetişkin film yıldızı Lauren Wambles, 51 yaşındaki erkek arkadaşı Raul Guillen'i vahşice öldürmekle suçlanıyor.
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Raul'u ailesinin bir haftadır kendisinden haber alamadığını polise söyleyince polis ceset arama köpekleri ile Raul'u aramaya başladı.
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51 yaşındaki erkek arkadaşı Raul Guillen'in çürümeye başlayan cesedi köpekler tarafından mezarlıkta bulundu.
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Polis, Lauren'in Raul ile para ve uyuşturucu meselesi yüzünden tartıştıktan sonra iki arkadaşının yardımıyla Raul'u öldürüp cesedini parçalara ayırarak mezara attıklarını söyledi.
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