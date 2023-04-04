Porno yıldızı ABD Başkanı'nı tutuklatıyor! Donald Trump'ın kabusu gerçek oldu tarihi gün yaşanıyor
ABD ve dünya bu davaya kilitlendi. ABD eski başkan Donald Trump, porno film yıldızı Stormy Daniels'e yapılan 130 bin dolarlık ‘sus payı’ ödemesi nedeniyle bugün hakim karşısına çıkacak. Trump'ın tutuklanması ihtimali bir hayli yüksek... ABD Başkanı Joe Biden'dan Trump davasıyla ilgili flaş bir açıklama geldi.
ABD tarihinde ilk kez eski bir Başkan kendisine yöneltilen suçlamalar nedeniyle bugün bir ceza mahkemesinde hâkim karşısına çıkacak. New York'a giden Cumhuriyetçi Parti'nin Başkan adayı Trump)ın tutuklanması da gündemde. Pazartesi günü Florida'daki evinden yola çıkmadan kısa bir süre önce Trump, sahibi olduğu Truth Social isimli platformda 'Cadı Avı' diye yazdı.
2024 Başkanlık seçimlerine adaylığını koyan Trump’ın 24 saatlik bu yolculuğunun her anı ülke çapında yakından izleniyor. Düzinelerce basın ekibi uygun olan her köşeye kamp kurarken, habercileri taşıyan en az beş helikopter de 5. Cadde'nin üzerinde uçtu.
Bugün Gizli Servis ajanları, polis ve mahkeme memurları Trump'a emlak imparatorluğunu kurduğu New York şehrinin Manhattan bölgesindeki mahkeme binasına kadar eşlik edecek.
Eski Başkan’ın mahkemeye çıkarılmadan önce Manhattan Bölge Savcısı Alvin Bragg'ın ofisinde teslim olması bekleniyor. Buradaki süreç, parmak izinin alınmasını ve sabıka fotoğrafının çekilmesini içeriyor.