Porno yıldızı ABD Başkanı'nı tutuklatıyor! Donald Trump'ın kabusu gerçek oldu tarihi gün yaşanıyor

ABD tarihinde ilk kez eski bir Başkan kendisine yöneltilen suçlamalar nedeniyle bugün bir ceza mahkemesinde hâkim karşısına çıkacak. New York'a giden Cumhuriyetçi Parti'nin Başkan adayı Trump)ın tutuklanması da gündemde. Pazartesi günü Florida'daki evinden yola çıkmadan kısa bir süre önce Trump, sahibi olduğu Truth Social isimli platformda 'Cadı Avı' diye yazdı.