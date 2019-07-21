Porno sitelerine girenler dikkat! Verileriniz sızdırılıyor

Porno sitelerine girenler dikkat! Verileriniz sızdırılıyor

Amerika Birleşik Devletlerinde yapılan bir araştırma porno sitesine giren kullanıcıların veri gizliği hakkında şaşırtıcı bir gerçeği ortaya çıkardı.

Porno sitelerine girenler dikkat! Verileriniz sızdırılıyor - Sayfa 1

ABD'de yapılan bir araştırmada porno izleyen kişilerin verilerinin izlendiği ortaya çıktı. Facebook, Google ve Oracle'ın kişilerin izlediği porno verisini gizlice kaydediyor.

18
Porno sitelerine girenler dikkat! Verileriniz sızdırılıyor - Sayfa 2

Yeni yapılan ortak çalışmada, ABD’li teknoloji devi Microsoft, Carnegie Mellon Üniversitesi ve Pennsylvania Üniversitesi’nin imzası bulunuyor.

28
Porno sitelerine girenler dikkat! Verileriniz sızdırılıyor - Sayfa 3

Araştırmacılar, datayı üçüncü taraflara yönlendiren izleme araçlarını ortaya çıkaran ‘webXray’ adlı aracı kullanan 22 bin 484 porno siteyi inceledi.

38
Porno sitelerine girenler dikkat! Verileriniz sızdırılıyor - Sayfa 4

New York Post’un haberine göre; araştırma sonucu cinsel içerikli yayın yapan internet sitelerinde izlenme çok yaygın. Bu sayfaların yüzde 93’ü kullanıcı datasını üçüncü taraflara sızdırıyor.

48