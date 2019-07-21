Porno sitelerine girenler dikkat! Verileriniz sızdırılıyor
Amerika Birleşik Devletlerinde yapılan bir araştırma porno sitesine giren kullanıcıların veri gizliği hakkında şaşırtıcı bir gerçeği ortaya çıkardı.
ABD'de yapılan bir araştırmada porno izleyen kişilerin verilerinin izlendiği ortaya çıktı. Facebook, Google ve Oracle'ın kişilerin izlediği porno verisini gizlice kaydediyor.
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Yeni yapılan ortak çalışmada, ABD’li teknoloji devi Microsoft, Carnegie Mellon Üniversitesi ve Pennsylvania Üniversitesi’nin imzası bulunuyor.
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Araştırmacılar, datayı üçüncü taraflara yönlendiren izleme araçlarını ortaya çıkaran ‘webXray’ adlı aracı kullanan 22 bin 484 porno siteyi inceledi.
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New York Post’un haberine göre; araştırma sonucu cinsel içerikli yayın yapan internet sitelerinde izlenme çok yaygın. Bu sayfaların yüzde 93’ü kullanıcı datasını üçüncü taraflara sızdırıyor.
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