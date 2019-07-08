Popüler müziği bırakarak kendisini eski Türk müziğine adadı

Kendi tarihinden, kültüründen ve sanat anlayışından uzaklaşmayı reddeden Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü öğrencisi Akdeniz Erbaş ise görenleri kendisine hayran bırakıyor. İnternetten izlediği videolar ile Orta Asya Türk müziği ile tanışan, sonrasında ise maddi zorluklar nedeniyle elektro gitarını satıp dombıra alan Erbaş, şimdilerde yaptığı işler ile adından sıkça söz ettiriyor.