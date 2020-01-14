Popstar'ın Tarkan'ı olarak ünlenen Abidin Özşahin yeni mesleğiyle şaşırttı!
2004 senesinde Kanal D ekranlarında yayımlanan Popstar yarışmasının en favori adayı olarak işaret edilen Abidin Özşahin yeni işi ve haliyle şaşırttı.
16 sene önce tüm Türkiye'yi ekranlara kilitleyen ses yarışması Popstar ile hayatımıza giren Abidin Özşahin, şimdiki mesleği ile şaşırtıyor.
2004 yılında müzik yarışması furyasının ciddi başlangıçlarından olmuştu Popstar. Yarışmacısından sunucusuna, jürisinden orkestrasına herkesi ünlü etti. Ama bu ün kalıcı olmadı, her zamanki gibi bir süre geçtikten sonra unutulup gittiler.
Kimi kendi imkanlarıyla müziğe devam etti kimi ise sektörü tamamen bırakıp kendilerine farklı alanlarda iş imkanı buldu.
Yarışmanın en fovori isimlerinden ve Tarkan'a olan olan benzerliği ile dikaktleri üzerine çeken Abidin Özşahin yarışmanın birincisi olmuştu. Albüm çıkardı, 'Boşuna' ve 'Zırzır' şarkıları da epey tuttu ama sonu gelmedi. Hatta Ütopya programında bile yarıştı. Kayboldu gitti...