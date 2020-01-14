Popstar'ın Tarkan'ı olarak ünlenen Abidin Özşahin yeni mesleğiyle şaşırttı!

Yarışmanın en fovori isimlerinden ve Tarkan'a olan olan benzerliği ile dikaktleri üzerine çeken Abidin Özşahin yarışmanın birincisi olmuştu. Albüm çıkardı, 'Boşuna' ve 'Zırzır' şarkıları da epey tuttu ama sonu gelmedi. Hatta Ütopya programında bile yarıştı. Kayboldu gitti...