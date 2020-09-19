Popstar Mehtap Yılmaz'ın pavyon itirafı : 'Beni abim dediğim kişi taciz etti'
Star TV'deki Popstar yarışmasıyla tanınan Mehtap Yılmaz, yaptığı itiraflarla herkesi şoke etti. Pavyona nasıl düştüğünü anlatan Mehtap, çocukken uğradığı tacizi de yıllar sonra ifşa etti.
Yıllar önce ekrana gelen Popstar yarışmasındaki dobra tavırlarıyla bilinen Mehtap Yılmaz, YouTube'da yayınlanan Katarsis programına konuk oldu. Popstar Mehtap yaşamına ilişkin samimi açıklamalarda bulundu.
Çocukluğundan itibaren yaşadıklarını gözyaşları içerisinde anlatan ünlü isim şu ana kadar kimsenin bilmediği gerçekleri de açıkladı.
Gecenin dördünde komşuya giderdik: Çocukluğunda çok zor günler geçirdiğini söyleyen Popstar Mehtap; "Annem ve babam hiç anlaşamazdı. Bizim evde şiddet vardı. Hem kadına hem de çocuklara. Böyle bir ortamda büyüdüm. Babam eve geldiğinde korkuya kapılırdım. Şimdi kavgaya başlayacaklar ve annemi dövecek diye. Gecenin dördünde komşuya gittiğimiz oldu, annem ve babamı ayırması için..." dedi.
Çocukluğunda başlayan zorlu hayat mücadelesinin gençlik yıllarında da peşini bırakmadığını aktaran Popstar Mehtap pavyonda ilk çalışmaya başladığı zamanı ise şöyle anlatıyor;