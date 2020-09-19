Popstar Mehtap Yılmaz'ın pavyon itirafı : 'Beni abim dediğim kişi taciz etti'

Gecenin dördünde komşuya giderdik: Çocukluğunda çok zor günler geçirdiğini söyleyen Popstar Mehtap; "Annem ve babam hiç anlaşamazdı. Bizim evde şiddet vardı. Hem kadına hem de çocuklara. Böyle bir ortamda büyüdüm. Babam eve geldiğinde korkuya kapılırdım. Şimdi kavgaya başlayacaklar ve annemi dövecek diye. Gecenin dördünde komşuya gittiğimiz oldu, annem ve babamı ayırması için..." dedi.