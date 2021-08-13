Popstar Mehtap Yılmaz pavyon hayatından kurtulduğu günü gözyaşlarıyla anlattı
TV8 Paylaş Benimle'de Popstar Mehtap Yılmaz'dan Gökhan Çınar'a pavyon hayatıyla ilgili itiraf üstüne itiraf... Mehtap Yılmaz, pavyonda geçirdiği kötü günleri ve pavyondan kurtulduğu günü gözyaşları içinde anlattı.
Popstar Alaturka programıyla tüm Türkiye'ye kendini tanıtan ve hem sesiyle hemd e hayat hikayesiyle milyonları etkileyen Mehtap Yılmaz, Tv8'de yayınlanan Paylaş Benimle programında pavyon hayatının çirkin yüzüne dair tüm bilinmeyenleri 3 gün boyunca detaylıca anlattı. Anlatırken kah ağlayan kah gülen Mehtap Yılmaz, pavyona hem nasıl düştüğünü hem de kurtuluşunu tüm detaylarıyla anlattı.
Türkiye onu Ebru Gündeş, Orhan Gencebay, Armağan Çağlayan ve Bülent Ersoy’un jüri üyeliğini yaptığı Popstar Alaturka yarışmasıyla tanıdı. Mehtap, pavyon hayatına nasıl girdiğini, orada neler yaşadığını gözyaşları içinde anlattı.
"Pavyon kurtuluş değil bataklıktır!"
Sesi ve güçlü yorumuyla olduğu kadar mizacıyla da dikkatleri üzerine çeken Mehtap geçmişini tüm gerçekleriyle Gökhan Çınar'a anlattı. Pavyon günlerinden, sahne hayatına merak edilenlerini anlatan Mehtap, genç kızları "Pavyon kurtuluş değil bataklıktır!" diyerek uyardı.
İşte Popstar Mehtap'ın hayat hikayesini anlattığı o programdan kendi ağzından çarpıcı kesitler: