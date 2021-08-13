Popstar Mehtap Yılmaz pavyon hayatından kurtulduğu günü gözyaşlarıyla anlattı

Popstar Alaturka programıyla tüm Türkiye'ye kendini tanıtan ve hem sesiyle hemd e hayat hikayesiyle milyonları etkileyen Mehtap Yılmaz, Tv8'de yayınlanan Paylaş Benimle programında pavyon hayatının çirkin yüzüne dair tüm bilinmeyenleri 3 gün boyunca detaylıca anlattı. Anlatırken kah ağlayan kah gülen Mehtap Yılmaz, pavyona hem nasıl düştüğünü hem de kurtuluşunu tüm detaylarıyla anlattı.