Popçu Serdar Ortaç gitti topçu Andy O'Cınnel geldi Chloe Loughnan'ın yeni aşkı
Serdar Ortaç'tan boşanan İrlandalı model Chloe Loughnan, yeni aşkını ilan etti. Futbolcu Andy O'Connell ile aşk yaşıyor.
İki sene önce Serdar Ortaç ile boşanan Chloe Loughnan, evliliğini tek celsede bitirmişti. Loughnan, boşandıktan sonra da ülkesine dönmüştü. Uzun zamandır aşk hayatında suskun olan ünlü model sessizliğini bozdu.
28 yaşındaki güzelin kalbini İrlandalı futbolcu Andy O'Cınnel kaptırdığı öğrenildi. Birlikte Maldivler tatilinde olan çifte kumrulardan Chloe, geçtiğimiz günlerde ilk tatil pozunu paylaşmıştı.
Chole Loughnan sevgilisiyle olan paylaşımına "Benim" notunu eklemişti. Futbolcu Andy O'Cınnel'ın sosyal medya hesabına bakıldığında da çiftin uzun süredir birlikte olduğu ortaya çıktı.
Chloe Loughnan ile küçüklüğünden beri tanışan Andy O'Connell, ülkesi İrlanda'nın Avondale United isimli futbol takımında top koşturuyor.