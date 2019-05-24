Pompalı tüfekle selfi çekmek isterken kendini vurdu

Olaydan genç haberdar olan yaralının annesi ve babası, ambulans yola çıkarken ambulansı durdurarak çocuklarını görmek istemeleri duygulu anlara neden oldu. Çocuklarını gören anne ve baba ambulanstan uzaklaştı. Polis olay yerinde güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili inceleme başlattı.