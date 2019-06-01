Politikaya atılacak! Banu Alkan'dan çarpıcı açıklamalar
Banu Alkan, Habertürk Tv'de yayınlanan Oylum Talu'nun sunduğu 'Burası Haftasonu' programına konuk oldu. Afrodit, hakkında bilinmeyenleri anlattı.
Banu Alkan, Habertürk Tv'de yayınlanan Oylum Talu'nun sunduğu 'Burası Haftasonu' programına konuk olarak çarpıcı açıklamalarda bulundu. Alkan, "Artık politikaya atılacağım. Kültür ve Turizm bakanı olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.
Afrodit lakaplı Banu Alkan'ın açıkları şu şekildeydi: ''Şöhreti bir anda yakaladım, genç isimlere fırsat verdim. Ünlü olunca önemli isimler benden sonra anılmaya başladı.
Afrodit aşk ve güzellik tanrıçası demek. Murat Taşdemir 13 sene beni çok yormuş. Bebekler dünyaya geldi, annemi kaybettim. Sonra kendimi yeğenlerime adadım.
İlk defa bu yaz aşka kapılarımı açacağım. Bu ana kadar kapalıydı... Murat Taşdemir bitmeyecek aşkı bir sözle bitirdi. Şimdi sadece anılarımı yayınlıyorum. Tekrar bana dönse asla artık olmaz.