Politikaya atılacak! Banu Alkan'dan çarpıcı açıklamalar

Politikaya atılacak! Banu Alkan'dan çarpıcı açıklamalar

Banu Alkan, Habertürk Tv'de yayınlanan Oylum Talu'nun sunduğu 'Burası Haftasonu' programına konuk oldu. Afrodit, hakkında bilinmeyenleri anlattı.

Politikaya atılacak! Banu Alkan'dan çarpıcı açıklamalar - Sayfa 1

Banu Alkan, Habertürk Tv'de yayınlanan Oylum Talu'nun sunduğu 'Burası Haftasonu' programına konuk olarak çarpıcı açıklamalarda bulundu. Alkan, "Artık politikaya atılacağım. Kültür ve Turizm bakanı olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

111
Politikaya atılacak! Banu Alkan'dan çarpıcı açıklamalar - Sayfa 2

Afrodit lakaplı Banu Alkan'ın açıkları şu şekildeydi: ''Şöhreti bir anda yakaladım, genç isimlere fırsat verdim. Ünlü olunca önemli isimler benden sonra anılmaya başladı. 

211
Politikaya atılacak! Banu Alkan'dan çarpıcı açıklamalar - Sayfa 3

Afrodit aşk ve güzellik tanrıçası demek. Murat Taşdemir 13 sene beni çok yormuş. Bebekler dünyaya geldi, annemi kaybettim. Sonra kendimi yeğenlerime adadım.

311
Politikaya atılacak! Banu Alkan'dan çarpıcı açıklamalar - Sayfa 4

İlk defa bu yaz aşka kapılarımı açacağım. Bu ana kadar kapalıydı... Murat Taşdemir bitmeyecek aşkı bir sözle bitirdi. Şimdi sadece anılarımı yayınlıyorum. Tekrar bana dönse asla artık olmaz.

411