Polisler fark etti! Esenyurt'ta eve giren hırsız battaniyenin altında yakalandı
ESENYURT'ta, bir evin camının kırıldığını görünce hırsız girdiğinden şüphelenen polis ekipleri, daireye girip arama yaptı. Dairenin içinde biri olduğunu fark eden ekipler, hırsızlık şüphelisini battaniyenin altında saklanırken yakaladı.
Esenyurt Osman Gazi Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde devriye gezen yunus polisleri, 3 katlı apartmanın 1'inci katındaki evin camının kırık olduğunu görünce, hırsız girdiğinden şüphelendi.
Evin kapısını çaldıklarında kimsenin açmaması üzerine polis ekipleri, daireye tırmanarak girdi. İçerde eşyaların dağınık olduğunu gören ekipler, evde arama yapmaya başladı.
Battaniyenin kıpırdadığını fark eden ekipler, şüpheliyi saklanırken yakaladı.
Yakalanan şüpheli, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. İşlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.