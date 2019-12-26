Polisin kafasında şişe kırmıştı Survivor şampiyonu Adem Kılıçcı hakim karşısına çıktı

Vuracak olsam şişe alıp vurmam: -''Kavga anında da başlangıcından sonuna kadar yoktum. Bir kavga olduğunu gördüm ama kimseye kesinlikle vurmadım. Ben ortamı sakinleştirmeye çalıştım. 20 yıl spor yaptım. Olimpiyat ve dünya şampiyonalarında ödül almış birisiyim. Birisine vuracak olsam elime şişe alıp vurmam.''