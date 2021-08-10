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Polisi turist sanan taksici Taksim'den Nişantaşı'na 50 Euro, Şişli'ye 500 lira istedi

Polisi turist sanan taksici Taksim'den Nişantaşı'na 50 Euro, Şişli'ye 500 lira istedi

İSTANBUL Taksim ve Eminönü'nde Trafik Şube Denetleme Müdürlüğü'ne bağlı Sivil Trafik Ekipleri taksi denetimi yaptı. Arap turist gibi davranan sivil ekipler, taksilere binerek kural ihlallerini tespit etti kameraya çekti. Ekipleri turist sanan bir taksici Taksim'den Nişantaşı'na 50 Euro istedi, bir diğer taksiciyse Taksim'den Şişli'ye 500 TL istedi.

Polisi turist sanan taksici Taksim'den Nişantaşı'na 50 Euro, Şişli'ye 500 lira istedi

İstanbul'daki öğlen saatlerinde Trafik Şube Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, özellikle turistlerin çok olduğu noktalarda taksi denetimi yaptı.

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Polisi turist sanan taksici Taksim'den Nişantaşı'na 50 Euro, Şişli'ye 500 lira istedi

Sivil Trafik Ekipleri'ne bağlı 2 personel taksilerin yanına giderek Arap turist gibi davrandı. Taksiciler, turist zannettikleri sivil ekiplerle ücret pazarlığının ardından polisleri araca aldı.

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Polisi turist sanan taksici Taksim'den Nişantaşı'na 50 Euro, Şişli'ye 500 lira istedi

Emniyet kemeri takmamak, araç içinde tütün mamulleri, taksimetre açmamak gibi kural ihlallerini tespit eden, sivil ekipler kimliklerini göstererek taksicileri denetim noktalarında durdurdu.

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Polisi turist sanan taksici Taksim'den Nişantaşı'na 50 Euro, Şişli'ye 500 lira istedi

Yapılan ihlallere göre cezai işlem uygulandı. Eminönü'ndeki denetimde bir taksicinin ehliyetine art arda kural ihlali yaptığı için el konuldu. Aracı trafikten men edildi. 

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