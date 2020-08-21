Polisi hedef alırken yakalanan DAEŞ'li teröristten mahkemede tehdit: Serbest kalırsam canlı bomba olurum

Muhammed Abduaalrazak Alzalan, sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilirken, evinde TEM Şube ekiplerince yapılan aramada; çekyat altına gizlenmiş, intihar eylemlerinde kullanılan bomba yeleği, çok sayıda el yapımı patlayıcı ile ateşleyici, barut, bilye ve çok sayıda örgütsel belge ele geçirildi. Alzalan'ın bir evde bomba düzeneği yaparken çekilen fotoğrafları da ortaya çıktı. Dosya, İnegöl Başsavcılığı’ndan, daha kapsamlı bir soruşturma yürütülebilmesi için Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca devralındı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince derinleştiren soruşturma kapsamında, Muhammed Abduaalrazak Alzalan ile bağlantılı olduğu tespit edilen 7 şüpheliyi de gözaltına aldı.