Polisi hedef alırken yakalanan DAEŞ'li teröristten mahkemede tehdit: Serbest kalırsam canlı bomba olurum
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 2 ayda 5 iş yerini ateşe vererek yakan ve polis merkezine intihar saldırısı düzenlemeyi planlarken yakalanıp, gözaltına alınan DEAŞ'lı terörist Muhammed Abduaalrazak Alzalan, mahkemede verdiği ifadede, ''Yakalanmasaydım Türkiye’de polis ve askerin olduğu bir kuruma bombalı eylem düzenleyecektim” dediği öğrenildi.
İnegöl'de, temmuz ve ağustos aylarında 5 iş yerinde yangın çıktı. Yangınların şüpheli bulunması üzerine İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma başlattı. İş yerlerinin bulunduğu 2 kilometrelik alanda, yaklaşık 800 güvenlik kamerası incelemeye alındı. Kamera görüntülerinden, iş yerlerini yakan şüphelinin, cep telefonu kamerasıyla olay yerlerinde video görüntü çekip, kırmızı renk bisikletle kaçtığı belirlendi. Ekipler, şüphelinin Muhammed Abduaalrazak Alzalan olduğunu tespit etti. Alzalan, İnegöl'deki evine düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı.
Muhammed Abduaalrazak Alzalan, sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilirken, evinde TEM Şube ekiplerince yapılan aramada; çekyat altına gizlenmiş, intihar eylemlerinde kullanılan bomba yeleği, çok sayıda el yapımı patlayıcı ile ateşleyici, barut, bilye ve çok sayıda örgütsel belge ele geçirildi. Alzalan'ın bir evde bomba düzeneği yaparken çekilen fotoğrafları da ortaya çıktı. Dosya, İnegöl Başsavcılığı’ndan, daha kapsamlı bir soruşturma yürütülebilmesi için Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca devralındı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince derinleştiren soruşturma kapsamında, Muhammed Abduaalrazak Alzalan ile bağlantılı olduğu tespit edilen 7 şüpheliyi de gözaltına aldı.
Gözaltına alınan 8 kişiden 2’si, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Muhammed Abduaalrazak Alzalan ve onunla bağlantılı olduğu tespit edilen 5 şüpheli ise dün adliyeye sevk edildi. DEAŞ’lı Alzalan, ‘devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma, terör örgütüne üye olma’ suçlarından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandı. Diğer şüphelilerin ise sınır dışı edilmesine karar verildi.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Savcılığı’nca Muhammed Abduaalrazak Alzalan hakkında, ‘devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet; ‘tehlikeli madde bulundurma’ suçlamasıyla iddianame hazırlanacağı belirtildi. İddianamenin kabul edilmesi halinde Alzalan’ın 8 yıldan 16 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacağı belirtildi.