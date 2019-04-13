Polisi görünce saklamıştı Uyuşturucuları bakın nereye sokmuş

Röntgende ortaya çıktı: Polis ekipleri, 21 Mart'ta ise bir otele baskın düzenledi. Polisin geldiği gören İran uyruklu şüphelilerden biri, 34 parça halindeki 483 gram metamfetamini makatına soktu. Polis ekiplerinin şüphesi üzerine hastaneye götürülen şüphelinin çekilen röntgeninde, paketler tespit edildi. Doğal yolla çıkan paketlerdeki uyuşturucuya el koyan polis, H.F. ve P.M.P.’yi gözaltına aldı.