Polise ateş açtı evde kadın kılığında etek giymiş halde yer yatağında yakalandı! 5 ayrı suçtan aranıyormuş
GAZİANTEP'te 5 ayrı suçtan aranması bulunan ve saklandığı adres tespit edilen şüpheli şahıs, kendisini yakalamaya gelen polislere ateşle karşılık verdi. Daha sonra kaçarak izini kaybettirmeye çalışan şüpheli, mahalleyi ablukaya alan polis ekiplerince başka bir evde kadın kılığında yer yatakları arasında kıskıvrak yakalandı.
Gaziantep'te film sahnelerini aratmayan şüpheli yakalama operasyonu. 5 ayrı suçtan aranan şahıs polisin teslim ol çağrısına ateşle karşılık verdi. Teslim olmayarak kaçan şahıs başka bir evde kadın kılığında yer yatakları arasında yakalandı.
Olay, Şehitkamil ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. İddiaya göre, polis ekipleri 5 ayrı suçtan aranması bulunan İbrahim Budamcı isimli şüpheli şahsın saklandığı adresi tespit etti.
Ekipler, şüpheli şahsın adresine baskın yaparak teslim ol çağrısında bulundu. Şüpheli İbrahim Budamcı, polis ekiplerinin çağrısına ateşle karşılık verdikten sonra kaçarak izini kaybettirmeye çalıştı.
Olay sonrası mahalleye çok sayıda özel hareket polisi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, 2 adet dron desteğiyle mahalleyi tamamen abluka altına alarak şüpheli şahsın saklanmış olabileceği adreslere baskın yaptı.