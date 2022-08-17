Polis, yabancı kadınlardan fuhuş çetesi kurdu! Sevgilisini de 'organizatör' yaptı işte o mesajlar

Polis memuru 'fuhuş çetesi lideri' olarak tutuklandı

Teknik ve fiziki takibin ardından G.K. ile birlikte hareket ettikleri tespit edilen M.E, H.M, A.Z, S.K ve yabancı uyruklu M.S, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. A.Z, G.K, H.M ve M.E Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, il dışında bulunan S.K hakkında adli kontrol kararı verildi. Yabancı uyruklu M.S ise Başsavcılık tarafından salıverildi.