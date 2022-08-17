Polis, yabancı kadınlardan fuhuş çetesi kurdu! Sevgilisini de 'organizatör' yaptı işte o mesajlar
ANKARA'da Hassas bölgeleri koruma şubesinde görevli bir polisin yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırdığı ve insan ticareti yaptığı belirlendi. Zorla çalıştırdığı yabancı uyrukluların pasaportlarını alan polisin, 'Burada çalışmazsanız size ekmem yedirtmem, buralar benden sorulur' diyerek tehdit ettiği ortaya çıktı.
Ankara'da polisleri bile şaşkına çeviren fuhuş operasyonu. Ankara'da Hassas Bölgeleri Koruma Şubesinde çalışan polis memuru G.K.'nin zorla fuhuş ve insan ticareti yaptığı ihbarı üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Savcısı İrfan Nuri Akdeniz'in yürüttüğü soruşturmadan polisleri bile şaşkına çeviren pislikler çıktı.
Polis memuru G.K., Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 4 ay süren teknik ve fiziki takiple adım adım izlendi. Yapılan çalışma sonucunda, G.K.'nin Öveçler mahallesinde bulunan 2 farklı evde aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 5 kadını fuhşa zorladığı tespit edildi.
Polis memuru 'fuhuş çetesi lideri' olarak tutuklandı
Teknik ve fiziki takibin ardından G.K. ile birlikte hareket ettikleri tespit edilen M.E, H.M, A.Z, S.K ve yabancı uyruklu M.S, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. A.Z, G.K, H.M ve M.E Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, il dışında bulunan S.K hakkında adli kontrol kararı verildi. Yabancı uyruklu M.S ise Başsavcılık tarafından salıverildi.
Buralar benden sorulur, size ekmek yedirmem!
G.K. tarafından fuhuşa zorlanan mağdurlar ifadelerinde G.K.'nin yabancı uyrukluların pasaportlarını aldığını, "Buralar benden sorulur. Burada çalışmazsanız ekmek yiyemezsiniz" dediğini söyledi.