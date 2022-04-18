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Polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakılan İsveç 3 gündür savaş alanına dündü

Polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakılan İsveç 3 gündür savaş alanına dündü

Aşırı sağcı Danimarka-İsveç vatandaşı Rasmus Paludan’ın Kur’an-ı Kerim yakmasının ardından son 3 gündür birçok kentte şiddet olayları patlak verdi. Norrköping kentinde polisin uyarı ateşi açması sonucu 3 kişi yaralandı.

Polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakılan İsveç 3 gündür savaş alanına dündü

İsveç’te Stram Kurs (Sıkı Yön Partisi) lideri aşırı sağcı Danimarka-İsveç vatandaşı Rasmus Paludan’ın geçtiğimiz perşembe günü Linköping kentindeki bir meydanda Kur’an-ı Kerim’i yakması sonrası ülkedeki birçok kentte şiddet olayları patlak verdi.

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Polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakılan İsveç 3 gündür savaş alanına dündü

Aşırı sağcılar ve karşı protestocular arasında çıkan olaylarda araçlar ateşe verilirken, aralarında polislerin de bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı.

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Polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakılan İsveç 3 gündür savaş alanına dündü

Ülkenin doğusundaki Norrköping kentinde polisin, göstericileri dağıtmak için açtığı uyarı ateşinde 3 kişinin yaralandığı bildirildi. Çıkan olaylarda çok sayıda aracın ateşe verildiği ve en az 17 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.

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Polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakılan İsveç 3 gündür savaş alanına dündü

Dün ülkenin güneyindeki Malmö kentinde Stram Kurs destekçilerinin düzenlediği miting sırasında ise bir otobüsün de aralarında bulunduğu çok sayıda araç ateşe verilmişti.

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