Polis, imam, öğretmen, memur, hemşire ve emeklinin Temmuz 2022 zammı belli oldu!
Milyonlarca emekli ve memur Temmuz ayında ne kadar zam alacağını merak ediyor. 2022 yılı için ilk 4 aylık enflasyon farkı zammı emekli için yüzde 31.71, memur için 31.21 olarak şimdiden kesinleşti. TÜİK cuma günü Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. İşte Temmuz ayında memur ve emeklilerin alacağı maaşlar...
Milyonlarca emekli ve memur Temmuz ayında maaşlarına yapılmacak zammı bekliyor. Temmuz zammı için ipuçları gelmeye devam ediyor. İlk 4 ay enflasyon rakamlarına göre zam oranı emekli için yüzde 31,71, memur için yüzde 31,21 olarak kesinleşti. TÜİK bu Cuma günü Mayıs ayı enflasyon rakamlarını paylaşacak. Yeni veriler sonrası 5 aylık enflasyon farkı ile Temmuz maaş zammı da büyük oranda netleşmiş olacak. En düşük memurv e emekli maaşı kaç lira olacak? İşte 5 aylık, 6 aylık enflasyon beklentisi ve ek zam ile beraber meslek meslek enflasyon farkı, emekli zammı, memur zammı hesapları...
Emekli ve memur zammı için yılın ikinci zam dönemi yaklaşıyor. Mayıs ayı enflasyon beklentisi belli olurken, Temmuz zammı için de ipuçları güçlendi. 4 aylık enflasyon oranı yüzde 31,71 olarak kesinleşmişti. Mayıs ayı enflasyon oranı ile 5 aylık, Haziran enflasyon oranı ile de 6 aylık enflasyon oranı belli olacak. Bununla beraber Merkez Bankası'nın enflasyon beklenti anketi açıklandı.
Merkez Bankası enflasyon beklentisine göre...
Emekli ve memur Temmuz zammı için belirleyici olacak ve milyonlarca kişinin gelirini direkt etkileyecek enflasyon verileri açıklanmaya devam ederken, enflasyon beklentisi ve tahminleri de netleşiyor. Merkez Bankası Mayıs ayı enflasyon beklenti anketi sonuçlarını duyurdu. Buna göre Mayıs 2022 enflasyon beklentisi yüzde 3,97, Haziran ayı enflasyon beklentisi ise yüzde 2,97 olarak kayıtlara geçti.
Emekli zammı nasıl belirleniyor?
Türkiye'de emekli zammı Ocak ve Temmuz aylarında 6 aylık enflasyon rakamlarına göre belirleniyor. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları, Ocak ayında bir geçmiş dönemdeki Temmuz-Aralık dönemindeki 6 aylık enflasyon oranı kadar, Temmuz ayında ise Ocak-Haziran dönemindeki 6 aylık enflasyon rakamları kadar zam alıyor.