Polis gelene kadar ölüme atladılar! Adana'da sıcak fena vurdu

Adana'da yasak olmasına rağmen sulama kanalında serinlemek isteyen gençlerden bazıları kıyafetlerini dahi giymeden kaçtı, kalanlar ise polisten özür diledi.

Kentte hava sıcaklığı 40 derecenin üzerine çıkınca çoğu genç her sene olduğu gibi yine serinlemek için kendilerini sulama kanalına attı. Her yıl onlarca gencin boğulduğu kanalda canlarını hiçe sayarak yüzen gençler, suya atlarken akrobatik hareketler de yaptı.